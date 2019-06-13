زينة تتألق بالقفطان المغربي وأمينة خليل ترتدي الهوت شورت.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

مع بداية فصل الصيف تتباين الأزياء التي تختارها النجمات فالبعض يلجأ إلى ملابس البحر، بينما يغرد البعض الآخر خارج السرب.

الفنانة المصرية أمينة خليل شاركت محبيها في صورة لها وهي ترتدي ملابس المصيف، بادي قصير وهوت شورت، وكان معها في الصورة لاعب الكرة الشهير محمد صلاح، وكتبت معلقة: «كان لي الشرف».

الجمهور عبر عن إعجابه الشديد بالصورة التي نشرتها أمينة خليل، وكانت التعليقات أغلبها تحسدها على ظهور مع مو صلاح ولم يلتفتوا كثيرا للشورت.

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أما الفنانة المصرية زينة فنشرت صور لها عبر حسابها على «أنستجرام»، ظهرت فيها وهي ترتدي القفطان المغربي، وبدت أنيقة جدا.

زينة قالت إن كثير من الفنانات ارتدن القفطان في شهر رمضان، ولكنها قررت أن ترتديه في العيد، وقالت إن هذا الشكل هو الشكل الذي ظهرت به في عيد الفطر.

زينة عبرت من خلال تعليقها أيضا على حبها الشديد للشعب المغربي، وعلى إحساسها بحبه لها، وتلقت الفنانة عدد هائل من تعليقات الجمهور الذي تغزل في جمالها ونعومتها، وفي أنوثتها البارزة من خلال القفطان.