هيدي كرم تستجم في لبنان مع خطيبها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية هيدي كرم جمهورها في صورة جديدة لها مع خطيبها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

هيدي ظهرت في لقطة رومانسية مع خطيبها المنتج عصام عبدالعزيز، حث كانت في لبنان من أجل الاستجمام، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر حسابها الخاص.

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الجمهور تساءل أيضا عن موعد زفاف هدي كرم، وخاصة أنها قد صرحت من قبل أنها ليست متعجلة على خطوة الزواج، ويجب أن تدرس الموضوع جيدا.

هيدي كرم أعلنت في الصيف الماضي خطبتها من خلال نشر صور لهما عبر حسابها الخاص، وقالت الفنانة إنها لن تتعجل الزواج، وأنها ستأخذ الوقت الكافي حتى تتأكد من صحة قرارها.

الفنانة المصرية سبق لها الزواج مرة في بداية حياتها، وانفصلت عن زوجها، وأنجبت ابنها الوحيد نديم، والذي أصبح في سن الشباب ويشبهها جدا.

هيدي نافست في شهر رمضان الفائت من خلال مسلسل «الزوجة رقم 18»، مع الفنان حسن الرداد وناهد السباعي وشيماء سيف وسلوى خطاب، وعدد من الفنانين.