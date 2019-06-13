إخلاء سبيل الفنان اللبناني أيمن زبيب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اصدر معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي رولان شرتوني، أمراً بإخلاء سبيل الفنان اللبناني أيمن زبيب بسند إقامة.

وفي تصريحات صحفية منسوبة للفنان، نفى أيمن ما تداولته المواقع والصحفة الفنية بشأن توقيفه بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات، وأوضح أنه تم توقيفه لعدم سداده عدد من المخالفات السير، حيث كان يقود عكس اتجاه السير، وحدث على إثره مشاداة بينه وبين أحد عناصر قوى أمن دورية تابعة لطوارئ بيروت في منطقة الجميزة، الأمر الذي أدى إلى تسليمه لفصيلة الجميزة لإجراء المقتضى القانوني.

مواقع لبنانية كانت قد نشرت خبر توقيف زبيب في منطقة الجميزة ببيروت بتهمة التعدي على الأمن والقيادة تحت تأثير المخدرات، حيث حاول الفنان اللبناني الذي كان يقود سيارة رانج روفر، سوداء ورمادية اللون، الفرار وعدم الامتثال لحاجز أمني من قبل دورية تابعة لطوارئ بيروت.

رقيب من الدورية حاول تنبيه السائق بالضرب على زجاج السيارة، حتى يمتثل للحاجز الأمني، إلا أن النجم اللبناني ترجل من السيارة وتعدى على الرقيب، حيث أمر الضابط من أفراد الدورية، تكبيل الفنان اللبناني، فما كان من الأخير سوى دفعه أيضاً، حيث تم تسليمه للسلطات بجرم القيادة تحت تأثير المخدرات.