أول ظهور للفنانة إليسا بعد رحلتها العلاجية في ألمانيا.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عادت النجمة اللبنانية إليسا إلى بيروت بعد رحلة علاجية سافرت فيها إلى ألمانيا، واستغرقت حوالي 20 يوماً.

إليسا نشرت صورة تجمعها بإحدى صديقاتها المقربات، كما حرصت على طمأنة الفانز على صحتها مؤكدة أنها بحالة جيدة، معلنة حماسها لاستكمال اختيار أغاني ألبومها الجديد، حيث تمنى لها متابعوها دوام الصحة والسلامة.

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يُذكر أن إليسا كانت قد خضعت لعملية جراحية في يدها ببروكسيل، وذلك للتخلص من احتقان المياة الناتج عن العلاج الذي خضعت له، للشفاء من مرض سرطان الثدي، إلا أنها تعرضت لمضاعفات، اضطرت معها للسفر مرة أخرى للعلاج في ألمانيا.

من ناحية أخرى، طرحت إليسا مؤخراً كليب جديد لأغنية «كرهني» وهي من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، ومن توزيع كميل خوري، وإخراج انجي الجمال، و إنتاج شركة روتانا، وهو ثاني كليب من ألبومها الأخير، بعد كليب «إلى كل ايللي بيحبوني»، حيث رصدت من خلاله تفاصيل معرفتها بإصابتها بالمرض، مروراً بمرحلة العلاج، وحتى الشفاء منه، والكليب من إخراج إنجي جمال، والأغنية من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، وتوزيع اماديو.