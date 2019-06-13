صابرين بو رشيد تحتفل بعيد ميلادها في المستشفى.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترقد الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد في المستشفى حاليا، وذلك بعد إصابتها مؤخرا بـ 3 أورام في الرأس.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو ظهر فيه أفراد الفريق الطبي بالمستشفى، وهم يدخلون غرفة صابرين بالمستشفى، ويحملوا قالب تورتة ويؤدون أغنية عيد الميلاد.

عدد كبير من جمهور الإعلامية الكويتية أثنوا بشدة على هذه اللفتة الطيبة من الفريق الطبي بالمستشفى، ودعوا للإعلامية بالشفاء العاجل.

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وكان والد الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد قد كشف في شهر إبريل الماضي عن إصابتها بمرض خطير، حيث نشر صورة لها وهي راقدة على سرير المرض في المستشفى العسكري، وكشف أن ابنته تعاني من 3 أورام في الرأس، حيث قال: ”فجأة لاحظت على ابنتي انها كثيرة النوم ولا تتذكر أحدا من أصدقائها ولا تعرفهم الا أنا وأمها.

وناشد ملك البحرين بالتدخل لعلاج ابنته، حيث قال: “لذا اناشد جلالة الملك ان يأمر بعلاج سريع لابنتي فهي في خطر وتحتاج عملية عاجلة في الرأس”.

وبالفعل استجابت وزارة الصحة البحرينية لمطالبة والد الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد بعلاجها في الخارج، واستكملت الوزارة إجراءات نقل الإعلامية البحرينية، إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم، نظرا لحاجتها للعلاج السريع خارج البلاد.