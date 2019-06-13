حليمة بولند تتعرض لحادث سير.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن تعرضها لحادث سير، لافتة إلى أن أحد السيارات اصطدمت بسيارتها أمام بوابة منزلها.

الإعلامية الكويتية نشرت مقطع فيديو لسيارتها بعد الحادث، وذلك على حسابها الخاص على موقع “سناب شات”، لافتة إلى أن كاميرات منزلها صورت رقم السيارة التي صدمتها.

حليمة أرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: “الحمدالله إن بيتي كله كاميرات وصوروا لوحة السيارة ورقمها وراح اطلع منو اللي دعمني وأقول لكم”.

الإعلامية الكويتية أكدت أن أهلها توجهوا إلى مركز الشرطة من أجل تقديم شكوى، وأنها تنوي نشر اسم صاحب تلك السيارة لكي يكون عبرة لمن يعتبر، وطمأنت جمهورها على صحتها، مؤكدة أنها لم تصب بأي أذى.

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وكانت حليمة بولند قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد ابنتها الصغرى “كاميليا”، والتي أتمت عامها الرابع، داخل طائرة خاصة.

الإعلامية الكويتية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الاحتفال، حيث أحضرت حليمة لابنتها قالب تورتة صغير باللون الوردي حمل مجسمات لميني ماوس.

حليمة وابنتاها ظهرن خلال الحفل بإطلالة متشابهة، حيث أطلت كل منهما بفستان أبيض طويل مزين بنقوش باللون الموف، وزينت كل منهن شعرها بفيونكة باللون الموف.

الإعلامية الكويتية تعرضت للكثير من الانتقادات من جمهورها، حيث عبروا عن استفزازهم من احتفالها بعيد ميلاد ابنتها داخل طائرة خاصة، حيث اتهموها بالبذخ والإسراف وتعمد استعراض ثروتها.