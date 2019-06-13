محمد هنيدي يطرح البرومو الأول لفيلمه الجديد "كينج سايز"

طرح النجم محمد هنيدي، منذ قليل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، الإعلان الرسمي الأول لفيلمه الجديد "كينج سايز".

وعلق عليه هنيدي علي البرومو قائلًا: “توكلنا علي الله .. الإعلان الأول لفيلم كينج سايز .. عن عقلة الأصبع، يلا قولولي رأيكوا وشير في كل مكان”.

حيث من المقرر أن يجسد فيه هنيدي عقلة الأصبع، ويشرف على أعمال الجرافيكس شركات عالمية.

فيلم "كينج سايز" وهو فيلم من تأليف عمر طاهر وإنتاج وليد صبري ومن إخراج إسلام خيري، ومصنف للجمهور العام، مؤكدًا أن الإعلان الأول للفيلم من المقرر طرحه غدًا.

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الفيلم سيحدث نقلة في عالم أفلام الجرافيكس والتقنيات الحديثة في الشرق الأوسط، من تأليف عمر طاهر بعد تعاونهم الأخير فى فيلم “يوم ملوش لازمة”، والمسلسل الإذاعى سوبر هنيدي، وحتي الآن لم يستقر على الأبطال مع هنيدي ولم يتم الإعلان عن موعد وتفاصيل التصوير.

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