خالد سليم وأنوشكا يشاركان في منتدى الفساد بأغنية "أفريقيا بتخلق عهد جديد"

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، منذ قليل، نقلًا عن التليفزيون المصري، الأغنية الخاصة بالمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بعنوان "أفريقيا بتخلق عهد جديد".

ويشارك بالأغنية كل من: خالد سليم والفنانتان أنوشكا ونهال نبيل، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركي، ومن إخراج بتول عرفة.

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، افتتاح المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذي ينعقد بناءً على المبادرة التي أطلقها الرئيس في يناير العام الماضي ٢٠١٨، أثناء مشاركة الرئيس السيسي في القمة الأفريقية السنوية للقادة الأفارقة.

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