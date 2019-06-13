الفنان كريم عفيفي يؤكد حبه لدراما المشاعر الإنسانية

قال الفنان كريم عفيفي، إنه يعشق الأعمال الدرامية، والتي تحتوى على مشاهد كوميديا، موضحا أن تلك الأعمال تترك آثارا إيجابية لدى الجمهور.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية «mbc مصر»، أحب الأعمال الفنية الدرامية لأنها تحتوى على كافة المشاعر الإنسانية، مؤكدا «مفيش مشاهد بيمشي يضحك طول الوقت، وهيجي عليه يوم يبكي فيه».
وأوضح أنه تربطه علاقة صداقة بالفنان على ربيع منذ 15 عاما، وأن هذه الصداقة كانت سببا في التفاهم بينهما، وكل منهما يعلم ماذا سيقول الثاني ومتى سينتهى من الحديث؟.
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