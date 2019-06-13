علي ربيع يتابع ردود فعل الجمهور يوميًا على "فكرة بمليون جنيه"

القاهرة - لايف استايل
قال الفنان على ربيع إنه كان متابعا جيدا لمسلسله "فكرة بمليون جنيه"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، موضحا أنه كان يتابع ردود فعل الجمهور في الشارع.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية «mbc مصر»، أن مشاركة الفنانة صابرين، في المسلسل كان عاملا جيدا لأنه وفريق العمل استفاد من خبرتها الفنية.
وأوضح أنه مهتم جدا بإسعاد الجمهور، وأن تصوير الأعمال الدرامية صعب جدا، خاصة أن المخرج دائما يوقف التصوير على عكس المسرح وأن تصوير المسلسل كان يبدأ من 8 صباحا وحتى 12 ليلا.
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