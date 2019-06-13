شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون شاركوا فى بطولة الأمم الأفريقية واتجهوا للتمثيل.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم التي ستنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو الجاري، ترصد ”الخليج 365” أبرز اللاعبين المصريين الذين شاركوا في البطولة وعملوا فى مجال الفن.

أحمد صلاح حسني :

شارك أحمد صلاح حسني مع منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية عامي 2000 بغانا و 2002 بمالي، حيث سجل هدفا في مرمى بوركينا فاسو في المباراة التي فازت بها مصر 4 / 2 في بطولة عام 2000.

أعمالة الفنية : بدأ بدور صغير في مسلسل “شربات لوز” مع يسرا عام 2012، و شارك في مسلسلات ”طرف تالت”، و”تحت الأرض”، و”حواري بوخارست”، ثم أمام الزعيم عادل إمام في مسلسل “عفاريت عدلي علام” ومع أمير كرارة في الجزء الثاني من " كلبش " واخيرا مسلسلي " حكايتي" مع ياسمين صبري و "لاخر نفس" مع ياسمين عبد العزيز بالاضافة إلى فيلم "الممر" مع أحمد عز.

صالح سليم :

حمل صالح سليم نجم الأهلي شارة قيادة الفراعنة في ثلاث نسخ لكأس الأمم الأفريقية عام 1959-1962-1963 و أقيمت بطولة 1959 في مصر وتوج بها منتخبنا بعدما فاز في المباراة النهائية على السودان بنتيجة 2-1.

شارك في عدة أفلام سينمائية منها "السبع بنات" و "الشموع السوداء" أمام الفنانة نجاة الصغيرة، وفيلم "الباب المفتوح" أمام سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة.

وتلقى الكثير من العروض من قبل أصدقائه الممثلين والمخرجين للقيام بتمثيل أدوار أخرى في السينما، لكنه رفض كل العروض التي قدمت له بهذا الخصوص مؤكداً أنه "غير ناجح" على الصعيد الفني.

وكان صالح سليم تولي رئاسة النادى الأهلي من عام 1980 وحتي 1988 وتركه بعدها ليعود بعد سوء النتائج ويتولى إدارته مرة أخرى في عام 1990.





إكرامي احمد الشحات "وحش افريقيا"

شارك مع منتخب مصر في بطولة افريقيا عام 1974 والتي أقيمت في مصر و بطولة افريقيا عام 1976 باثيوبيا.

أعمالة الفنية : قدم بعض الأفلام حيث كان يمثل فيها في الغالب شخصية لاعب كرة القدم، وأحياناً بشخصيته الحقيقة والافلام هي " رجل فقد عقله " و " مرسي فوق مرسي تحت" و " يارب ولد" و " احنا بتوع الاسعاف ".





عادل هيكل:

توج مع المنتخب المصري ببطولة كاس الأمم الأفريقية عام 1959 واختير أحسن حارس في البطولة وشارك في البطولة التالية عام 1962 باثيوبيا.

أعمالة الفنية : قام عادل هيكل بالتمثيل في ثلاثة أفلام هي "إشاعة حب" عام 1960 مع الفنانين يوسف وهبي، وعمر الشريف، و سعاد حسني، و مذكرات "تلميذة عام "1962 مع الفنانين أحمد رمزي، ونادية لطفي، وحسن يوسف، و"حديث المدينة" عام 1964 مع الفنانين سميرة أحمد، وشويكار.

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عصام بهيج :

خاض مع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 1959، وشارك في مبارتين أمام منتخبي إثيوبيا والسودان، وأحرز هدفين في المباراة الأخيرة أمام منتخب السودان ليقود مصر للفوز بالبطولة للمرة الثانية.

أعمالة الفنية : كان بهيج بطلاً لفيلم حديث المدينة، حيث قام بشخصيه لاعب كره القدم الذى يتعلق بفتاه فتفقده مستواه فى اللعب، لكنه قرر في هذه الفترة الاكتفاء بهذا الفيلم والتركيز في الملاعب، حتى عاد مجددًا عام 2002 بشخصيه فخري باشا الزهارفى مسلسل "زمن عماد الدين".





خالد الغندور:

كان من ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية عام 1994، و شارك في 3 مباريات دولية مع المنتخب الأول.

أعمالة الفنية : ظهر كضيف شرف في أفلام "سكوت ح نصور" و"الحاسة السابعة" ومسلسل "لحظات حرجة" و "الكبير قوي" ومسلسلات السيت كوم "راجل وست ستات" و"حرمت يا بابا" ، وأول دور قام بتمثيله كان في فيلم "زي الهوا" .





جمال عبد الحميد :

حمل جمال عبد الحميد هداف الزمالك شارة قيادة المنتخب في 3 نسخ متتالية لكأس الأمم الأفريقية أعوام 1988-1990-1992.

ولم يتوج عبد الحميد مع المنتخب بأى بطولة حيث لم يتأهل المنتخب لدور نصف النهائي في الثلاث نسخ .

أعمالة الفنية : دخل عالم التمثيل بعد اعتزاله كره القدم مباشرة، من خلال دوره أمام فيفى عبده فى فيلم" الصاغة" ، ثم مشاركته في مسرحيه دقي يا مزيكا، وفى 2013 شارك فى مسلسل" كان ياما كان".





عمرو زكي ومحمد شوقى:

شارك النجمان محمد شوقي وعمرو زكي مع مصر في بطولة افريقيا عام 2006 و 2008 و 2010 ونجحوا في التتويج بالثلاثية التاريخية لمصر في كأس الأمم الافريقية .

أعمالهما الفنية : قام النجمان بالظهور في عمل واحد قاموا فيه بدور البطولة مع مجموعه من الفنانين وكان ذلك في فيلم " الزمهلاوية " عام 2008.