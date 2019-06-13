شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سامح حسين يؤدى مناسك العمرة بصحبة زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الفنان سامح حسين مناسك العمرة بصحبة زوجته وسام حامد، قبل أن يعود إلى القاهرة ليقدم العرض المسرحى "خليك متفائل" على خشبة المسرح من إخراج إسلام إمام .



سامح حسين

يذكر أن وسام حامد "سيناريست" شاركت زوجها الفنان سامح حسين فى فيلم "عيش حياتك" وشاركه بطولة العمل ساندى، وإدوارد، وإخراج تامر بسيونى.

"خليك متفائل" مأخوذ عن رواية لفولتير وتدور أحداثها فى القرن الثامن عشر، وتم تقديمها عدة مرات على مستوى العالم على شكل أوبريت، وتدور أحداث الرواية حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

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عرض «خليك متفائل» بطولة سامح حسين، سامى مغاورى، سهر الصايغ، أشرف عبدالغفور، مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أغانى طارق على.