نرمين ماهر بإطلالة جريئة وإيمي على شاطئ البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت منة في الصورة بإطلالة كاجوال.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها لإطلالة كاجوال جريئة.

يارا

نشرت المطربة اللبنانية يارا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من أحد المولات بالعاصمة اللبنانية بيروت.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

إيمي سالم

نشرت الفنانة إيمي سالم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها على شاطئ البحر، وظهرت بفستان أصفر قصير.

دوللي شاهين

نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان قصير، داخل منزلها.

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له تجمعه بكلبه، وعلق: "لابسين زي بعض".

محمد أنور

نشر الفنان محمد أنور، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له خلال زيارته للبنان.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان قصير.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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