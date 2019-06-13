صور| عمرو دياب ودينا الشربيني يحتفلان بعيد ميلاد عمرو منسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، بعيد ميلاده، أمس الثلاثاء، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

ونشر عمرو صورا، على خاصية "الاستوري" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهر في الصور الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، والفنان محمود العسيلي، والإعلامي رامي رضوان، ولرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وأحمد حسام "ميدو" وحسام غالي ومحمد ناجي "جدو".

ويعد عمرو منسي أحد القائمين على مهرجان الجونة مع الفنانة بشرى، وهو مؤسس بطولة الجونة الدولية للإسكواش والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للبطولة.