ياسر صادق في العناية المركزة.. وإيهاب فهمي وسليمان عيد يطلبان الدعاء له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن السينمائية، عن تعرض الفنان ياسر صادق، لأزمة صحية.

وكتب فهمي، عبر صفحته على فيس بوك: "نسال الله العزيز القدير أن يشفى الأخ الحبيب الزميل ياسر صادق، نسألكم الدعاء لهذا الرجل الكريم، داعواتكم أنه يقوم بالسلامة".

Advertisements

كما كتب الفنان سليمان عيد عبر صفحته: "صديقي الحبيب ياسر صادق مريض، ادعوا له بالشفاء"

وتعرض الفنان ياسر صادق لأزمة صحية تطلبت دخوله غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، وأجرى بعض الفحوصات والتحاليل الطبية.

ويترأس صادق المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية منذ يناير الماضي، بقرار من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.