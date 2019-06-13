فن ومشاهير

إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بدور أحمد عز في الممر

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أشادت مواقع التواصل الاجتماعي بالنجم أحمد عز وبدوره في فيلم " الممر" الذي يقوم ببطولته وخاض به سباق افلام عيد الفطر .

وجاءت أبرز التعليقات " أحمد عز فنان رائع ومبدع كالعادة ودى حاجة متوقعة منه " و " الممر تريند 1 عالميا ..شابوة أحمد عز بجد "  و " الممر فيلم في تاريخ أحمد عز .. فهو

نضج فنيا لدرجة عالية أوى " 
 ويجسد عز دور «نور» ضابط وطنى عسكرى مر بمراحل نفسية فى فترة ما قبل 67 مرورًا بالنكسة وما بعدها فى حرب الاستنزاف، مع تكوين أولى وحدات للصاعقة العسكرية كان هو قائدها.
فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة
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حوار الفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد فلوكس، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

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