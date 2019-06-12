حجاج عبدالعظيم يتلقى عزاء والدته بحضور عدد من الفنانين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى الفنان المصري حجاج عبدالعظيم عزاء والدته 11 من شهر يونيو، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وكان من بين الحضور نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي والفنان إيهاب فهمي، كما حرص على تقدم واجب العزاء الفنان فاروق الفيشاوى والفنان كمال أبو رية إضافة إلى أحمد بدير ومحمد الصاوى وصلاح عبد الله ودنيا عبد العزيز والمخرج محمد النقلي وشريف باهر وهاني مهنا والمخرج أحمد البدرى.

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وتوفيت والدة حجاج عبد العظيم يوم السبت الماضى وتم تشييع جنازتها بمنطقة الدخيلة غربي الإسكندرية خرج جثمانها من مسجد ناجي بمنطقة الدخيلة ليواري جثمانها الثرى في مقابر العائلة بذات المنطقة القريبة من سواحل الإسكندرية.

حجاج عبدالعظيم دخل السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل «البرنسيسة بيسة»، مع الفنانة مي عز الدين، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى وشارك فى بطولته بوسى وأمير المصرى ومحمد أنور وايمان السيد وسامى مغاورى.