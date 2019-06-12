الممثلة الهندية راشامي ديساي: دبي ساحرة والشعب الإماراتي ودود

أعربت الممثلة الهنديّة راشامي ديساي عن سعادتها البالغة بتجربة السفر إلى دبي والتعرّف إلى معالمها والاستمتاع بشواطئها الخلّابة، معتبرة إياها الرحلة الأفضل لها حول العالم.

"العين الإخبارية" أجرت حواراً مع نجمة الدراما الهنديّة ديساي والتي تحدَّثت عن أجواء زيارتها مدينة دبي، وعلاقتها بالجمهور العربي المتابع للدراما الهنديّة، كما كشفت عن السر وراء تقديمها أدوار الشر، وإلى نص الحوار:

بداية حدّثينا عن رحلتك إلى دبي

استمعت كثيراً بالسفر إلى دبي، إذ كانت رحلة شخصيّة تماماً من دون دعوات أو الترويج لأيّ من أعمالي الدراميّة، وأنا أعتبرها الرحلة الأفضل لي على الإطلاق.

Advertisements

وماذا عن أجواء هذه الزيارة؟

ذهبت إلى الشاطئ والتقيت أسرة إماراتية، تحدّثت إليّ بِودّ شديد وعرضت عليّ فاكهة والتقطت معي بعض الصور، وهذا جعلني أشعر بالاطمئنان وكرم الضيافة، وعندما صعدت إلى برج خليفة أدركت كم أنَّ دبي ساحرة حقاً.

هل تعرفين أن الجمهور العربي متابع جيّد لأعمالك؟

كنت أتلقّى سابقاً رسائل من المعجبين، وأصبح الأمر في ازدياد إثر عرض برنامج "Dil Se Dil Tak"، ولم أكن أتخيّل أنَّ الشعب الإماراتي أو العربي متابع جيّد للدراما الهنديّة إلى هذا الحد.. هذا الأمر أسعدني كثيراً.

تتميّزين بوجه ملائكي لكنك تقدمين دائماً أدوار الشر، فما السبب؟

أنا شخص مُتمرِّد ولا أحب تقديم ما هو سهل ومتاح، لهذا قررت أن ألعب أدواراً مختلطة ما بين الخير والشر.

حصلتِ على 3 جوائز عن دورك في مسلسل "أوتران"، فهل كنت تنتظرين ذلك؟

دوري في "أوتران" كان شريراً، وكما وصفتموني فإنَّ ملامح وجهي تتسم بالبراءة، لذا فإنَّ الدور كان صعباً للغاية والانغماس فيه أصعب، وأنا أعتبر حصولي على جوائز أفضل ممثلة وأفضل دور وأفضل نجمة دراما بمثابة حصاد لما زرعته.

ماذا عن علاقتك بالنجمة سانايا إيراني؟

سانايا صديقة عزيزة وهذا ظهر في البرنامج الذي شاركتني فيه، ووجدت أن معظم الجماهير الهنديّة والعربيّة تسألني عنها وحول علاقتنا.