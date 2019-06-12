المهرجان المغاربي للفيلم يكرم 4 سينمائيين عرب

انطلقت الدورة الـ8 من المهرجان المغاربي للفيلم بمدينة وجدة المغربيّة، تحت شعار "المغرب الكبير موحد بسينماه" بتكريم 4 من صناع ونجوم السينما العربية.

وكرّم معاذ الجامعي، والي جهة الشرق، وخالد سلي مدير المهرجان، الثلاثاء، على مسرح محمد السادس في وجدة، المخرج الجزائري-الفرنسي رشيد بوشارب، الممثل المصري شريف منير، إضافة إلى المخرجين المغربيين سعد الشرايبي وكمال كمال.

وتقتصر المنافسة على جوائز المهرجان الذي يقام سنوياً منذ 2012 على الأفلام المنتجة في دول شمال غرب أفريقيا وهي المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا وموريتانيا.

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ويشمل قسم الأفلام الطويلة هذا العام 6 أفلام، بينما يشمل قسم الأفلام القصيرة 12 فيلماً، وتقدَّم الجوائز في حفل الختام يوم 15 يونيو/حزيران.

ويشارك المغرب في مسابقة الأفلام الطويلة بفيلمي "ولولة الروح" للمخرج عبدالإله الجوهري و"طفح الكيل" للمخرج محسن بصري.

وقال والي جهة الشرق في كلمة الافتتاح: "نحتفل هذه السنة بتنظيم الدورة الـ8 للمهرجان وهذا مكسب كبير لمدينة وجدة يجب أن نعمل جميعا على الحفاظ عليه وتطويره نحو الأفضل".

وأضاف: "لا يهم أي الأسماء أو الأفلام ستفوز في كلتا المسابقتين لأنني أعتبر أن الفائز الأول والأخير هو السينما المغربية".

وبجانب عروض الأفلام والندوات النقدية يشمل برنامج المهرجان الذي تنظمه جمعية "سيني مغرب" 4 ورش عمل في فنون السينما المختلفة و3 ندوات متخصصة.