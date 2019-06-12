نبيلة عبيد: وفاة المؤلف نبيل سيف جعلتني أبحث عن عمل

قالت الممثلة المصريّة نبيلة عبيد إنَّها كانت متحمّسة لتجسيد شخصيّة "الشهبانو فرح ديبا"، الزوجة الثالثة لشاه إيران الأسبق محمد رضا بهلوي، لكن المسلسل توقّف بشكل نهائي إثر وفاة مؤلِّفه نبيل سيف، الذي رحل قبل أن ينتهي من كتابة السيناريو.



وأضافت عبيد (74 عاماً) لـ"العين الإخبارية" أنَّها كانت تُفكِّر في السفر إلى العاصمة الفرنسيّة باريس للقاء شخصيّات قريبة من "الشهبانو فرح ديبا"، ومعرفة أبرز سماتها، حتى تؤدي الدور على الوجه الأمثل، مؤكدةً أنَّها قررت البحث عن عمل درامي آخر يعيدها إلى التلفزيون بعد رحيل سيف.

وعن سبب سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة أكثر من مرة مؤخراً، أوضحت بطلة فيلم "كيد النسا": "هناك شركة مستحضرات تجميل أمريكيّة تتفاوض معي من أجل طرح كريم بشرة يحمل اسمي".

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ورغم سعادتها بالأمر، أشارت النجمة المصرية إلى شعورها بالقلق وحرصها على التدقيق في جميع التفاصيل، موضحةً أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق على كافة بنود العقد مع الشركة".

أما عن رأيها في الموسم الدرامي الرمضاني الذي انتهى قبل أيام، أبدت عبيد إعجابها بمسلسل "زي الشمس" وهو من بطولة دينا الشربيني، مثمنةً الجودة العالية لتصويره.

وبشأن ما تردّد عن رغبتها في العودة إلى الإنتاج، قالت بطلة فيلم "الراقصة والطبّال": "فعلتها سابقاً، لكني قررت اعتزال الإنتاج السينمائي بسبب الظروف الاقتصاديّة الصعبة".

يُذكر أن آخر ظهور للنجمة نبيلة عبيد على شاشة التلفزيون كان في الجزء الثاني من مسلسل "كيد النسا" مع فيفي عبده وأحمد بدير، عام 2012.