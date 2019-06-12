أوكا يروي تجربته في توزيع أغنية "يا نحلة" لزوجته مي كساب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب مطرب المهرجانات الشعبية أوكا عن سعادته لنجاح تجربته الجديدة في توزيع الأغاني مع زوجته الفنانة المصرية مي كساب من خلال ألبومها الغنائي الأخير، موضحًا أنه كان يفكر في خوض تجربة التوزيع مع فنان آخر.

وقال في لقاء خاص مع "فوشيا" إن زوجته مي كساب هي صاحبة رؤية تقديم أغنية "يا نحلة" من أغاني ألبومها الأخير "أنا لسه هنا" بتوزيع وأسلوب مشابه لأغنية الفنانة سعاد حسني "بانوا بانوا".

وأضاف أوكا أن رؤية المخرج كامبا توافقت مع رؤيته ورؤية مي في تقديم أغنية بروح أغاني سعاد حسني، مبديًا سعادته بهذه التجربة.

وكشف كل من أوكا وأورتيجا عن رأيهما في المطرب الشعبي حمو وبيكا وكذلك علاقتهما بالمطرب مجدي شطة.