متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب مطرب المهرجانات الشعبية أوكا عن سعادته لنجاح تجربته الجديدة في توزيع الأغاني مع زوجته الفنانة المصرية مي كساب من خلال ألبومها الغنائي الأخير، موضحًا أنه كان يفكر في خوض تجربة التوزيع مع فنان آخر.
وقال في لقاء خاص مع "فوشيا" إن زوجته مي كساب هي صاحبة رؤية تقديم أغنية "يا نحلة" من أغاني ألبومها الأخير "أنا لسه هنا" بتوزيع وأسلوب مشابه لأغنية الفنانة سعاد حسني "بانوا بانوا".
وأضاف أوكا أن رؤية المخرج كامبا توافقت مع رؤيته ورؤية مي في تقديم أغنية بروح أغاني سعاد حسني، مبديًا سعادته بهذه التجربة.
وكشف كل من أوكا وأورتيجا عن رأيهما في المطرب الشعبي حمو وبيكا وكذلك علاقتهما بالمطرب مجدي شطة.
كانت هذه تفاصيل خبر أوكا يروي تجربته في توزيع أغنية "يا نحلة" لزوجته مي كساب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.