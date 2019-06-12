ياسر صادق يدخل العناية المركزة بعد مروره بأزمة صحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وعضو اللجنة العليا للمهرجان من أزمة صحية دخل على أثرها غرفة العناية المركزة بمستشفى الأمل. وتولى الفنان القدير ياسر صادق رئاسة المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية فى يناير الماضى وهو ممثل ومخرج مسرحى قدم العديد من الأعمال فى التليفزيون والسينما والمسرح، كان آخرها مسرحية "عندما منعوا الغناء"، على خشبة مسرح الطليعة، كما قدم أعمالاً من إخراجه على خشبة المسرح منها "أمير الفقراء، ولحظة حب، وشمس". Advertisements

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