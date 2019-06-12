شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تشوف الجزء الثانى فى العيد.. عرض "الفيل الأزرق" على نتفيلكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة "نتفيلكس" عن عرض الجزء الأول من فيلم"الفيل الأزرق" بطولة النجوم كريم عبد العزيز ونيللى كريم، والذى حقق عام 2014، أعلى الإيرادات التى وصلت لـ 33 مليون جنيه، الفيلم من تأليف أحمد مراد عن روايته التى تحمل نفس الاسم، ومن إخراج مروان حامد.



الفيل الازرق على نتفيلكس

ومن المقرر أن تطرح شركة "سينرجى فيلمز" الجزء الثانى من الفيلم فى دور السينمائى فى موسم عيد الأضحى المقبل، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم ومنهم هند صبرى ونيللى كريم وتارا عماد، وإياد نصار، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

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وحصد برومو الفيلم على حوالي 5 مليون مشاهدة بعد طرحه مساء أمس على السوشيال ميديا، وذلك بسبب عناصر الإبهار وأداء الممثلين والإخراج المميز للمخرج مروان حامد، فضلا عن التكلفة الإنتاجية الضخمة من حيث الديكورات والصورة والملابس ومواقع التصوير وخلافه.