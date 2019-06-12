شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة كبيرة وتقييمات إيجابية للموسم الخامس الجديد من Black Mirror والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظى الموسم الخامس والجديد من مسلسل الدراما الشهير Black Mirror، على الكثير من الإشادات بعد طرحه يوم 5 يونيو الجاري.

ويشهد الموسم الخامس، النمط الجديد من المسلسل الذى يتيح للمشاهد باختيار النهاية التى يحبذها، وسيضم الموسم الجديد من المسلسل الكثير من أفكار الحب والأمن والجنس بين الأسرة والعمل والتى ظهرت فى التريلر الرسمى الأول للموسم عبر حساب المسلسل الرسمى بمواقع السوشيال ميديا المختلفة.

وكانت آخر حلقات الموسم الماضي من المسلسل فى ديسمبر الماضى والتي سمح صناع المسلسل لمشاهديهم باختيار وتحديد وتصور القصة التى ستدور عليها الحلقة فى سير نمطها الدرامي، والتي غالبًا ما سيتم تطبيقها فى الموسم الجديد.

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وتدور أحداث المسلسل بشكل عام فى العام 1984، يبدأ مبرمج شابّ بالشكّ فى الواقع وهو يقتبس أحداثًا من رواية خياليّة مُظلمة لابتكار لعبة فيديو وتأثيرها على الحياة داخل القرن الواحد والعشرين، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، هانا جون كامين، ليندساى دونكان، رورى كينير، توم كيلين، روبرت ايفيريت، كريس مارتين هيل، جون هام.