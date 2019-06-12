تعرف على أهم أعمال محمد عوض الفنية فى ذكرى ميلاده.. (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم 12 من شهر يونيو تحل ذكرى ميلاد الممثل الكوميدى الراحل محمد عوض الذى لقب بفيلسوف الفن والكوميديا، لذلك إحياء لذكرى يوم ميلاده الخالدة في أذهاننا سنرصد لكم بالتفاصيل أهم أعماله الفنية التي يجب أن تشاهدوها مرة وأخرى:
فيلم إخواته البنات 1976
بطولة كل من محمد عوض، ناهد شريف، ماجدة الخطيب، أمينة رزق، مشيرة إسماعيل، خيرية أحمد، يوسف فخر الدين، وحيد سيف، قصة أحمد عبد الوهاب، إخراج هنرى بركات، فيلم كوميدى جسد محمد عوض فى هذا الفيلم شخصية "محسن"، الأخ الذى لديه 4 شقيقات ويفرض عليهن سيطرته فى منعهم من تحقيق أحلامهم فى حين أنه يفعل ما يريد فى كل شيء، وتتوالى الأحداث والمواقف الكوميدية .
فيلم الشياطين في إجازة 1973بطولة محمد عوض، حسن يوسف، يوسف فخر الدين، سهير رمزى، لبلبة، غسان مطر، توفيق الدقن "، قصة عدلى المولد المحامى، إخراج حسام الدين مصطفى، كان محمد عوض أحد الشبان الثلاثة فى الفيلم الاشقياء الذين وقعوا بالصدفة بين أيادى عصابة خطيرة لتهريب الألماس وتتوالى المواقف والأحداث الكوميدية عند فرار هؤلاء الشباب بمساعدة "سونيا"، التى تخرج عن العصابة وتساعدهم .
بطولة محمد عوض، عقيلة راتب، أمين الهنيدى، ماجدة الخطيب، لبلبة، يوسف فخر الدين، نجوى فؤاد، قصة وسيناريو أحمد عبد الوهاب، إخراج محمود فريد، جسد محمد عوض فى هذا الفيلم الابن الذى يريد أن يجمع شمل والده ووالدته مرة ثانية بعد طلاقهما، وحتى يتم ذلك تتوالى الأحداث والمفارقات الكوميدية اللا معقولة.
فيلم غرام فى الطريق الزراعى 1971 بطولة محمد عوض، شويكار، يوسف فخر الدين، خيرية أحمد، نظيم شعراوى، زوزو شكيب، عدلى كاسب "، قصة يوسف عوف، إخراج عبد المنعم شكرى، لعب محمد عوض شخصية "فتحى"، الذى يقابل بالصدفة فتاة على الطريق الزراعى هربت من والدها لكى تتزوج من الشخص الذى تحبه، ثم يساعدها فتحى فى الوصول اليه لتكتشف أن حبيبها سفاح وتتركه وتتزوج من فتحى فى النهاية، وكل ذلك فى أحداث ومفارقات كوميدية .
فيلم أصعب جواز
بطولة محمد عوض، حسن يوسف، يوسف فخر الدين، ميرفت أمين، مديحة كامل، رجاء الجداوى، عبد المنعم مدبولى، نبيلة السيد، سيناريو وحوار رمضان خليفة، قصة وإخراج محمد نبيه، جسد محمد عوض فى هذا الفيلم شخصية "نبيه"، الذى يبحث مع إخوته عن بنات عمه ليتزوجوهم بعد هروبهم من القرية إلى مصر، فى مزيد من المواقف الكوميدية الرومانسية .
فيلم السيرك 1968
بطولة محمد عوض، حسن يوسف، سميرة أحمد، خيرية أحمد، نبيلة عبيد، محمد رشدى، هدى سلطان، قصة صلاح أبو سيف، سيناريو وحوار عاطف سالم، فاروق سعيد، حوار صلاح حافظ، فاروق سعيد، إخراج عاطف سالم، لعب محمد عوض فى هذا الفيلم شخصية "عصفور" المهرج الذى يعمل بالسيرك ويحب "نوسة"، وتتوالى الأحداث الكوميدية .
فيلم آى آى 1992
بطولة كل من محمد عوض، ليلى علوى، كمال الشناوى، أشرف عبد الباقى، إخراج سعيد مرزوق، جسد محمد عوض فى إطار كوميدى بهذا الفيلم شخصية الأب الذى يمر بوعكة صحية ويدخل أحد المستشفيات ونتيجة الإهمال يتسببون فى وفاته، لتبحث ابنته عن مكان لدفنه وتطالب المسئولين بتصريح الدفن والإجراءات اللازمة لجنازة أبيها.
يذكر أن الممثل محمد عوض توفى عقب تصوير هذا الفيلم مباشرة
كما أن الممثل الكوميدى الراحل محمد عوض قدم العديد من المسرحيات الكوميدية ولكن أبرزها
مسرحية نمرة 2 يكسب 1966
بطولة محمد عوض، عبد المنعم مدبولى، ميمى جمال، محمد رضا، خيرية أحمد، محمد شوقى، اقتباس سمير خفاجى، إخراج مسرحى كمال ياسين، إخراج تليفزيونى فايز حجاب .
مسرحية بندق بيه 1987 بطولة محمد عوض، ميمى جمال، ممدوح وافى، أحمد آدم، قصة مجدى الإبيارى، إخراج عبد الغنى زكى .
مسرحية هات وخد 1985
بطولة "محمد عوض، حسن يوسف، هياتم"، قصة أحمد الإبيارى، إخراج السيد راضى، تدور حول لاعب كرة شهير تتهافت البنات على حبه فيتعرض إلى مشاكل مع خطيب إحدى الفتيات بل يتعرض أيضًا لأحدى أقاربه الذى أتى خصيصًا من الصعيد للأخذ بالثأر منه فتحدث ملابسات فيزج بقريبه هذا فى المشاكل بدلاً منه وتتوالى الاحداث الكوميدية.
يذكر أن الممثل الراحل محمد عوض ولد فى 12 يونيو 1932، حصل على ليسانس الآداب بجامعة عين شمس، ليبدأ مسيرته الفنية عن طريق انضمامه لمعهد الفنون المسرحية، ليتخرج منه ويحصل على درجة البكالوريوس، ثم يقدم العديد من المسرحيات والأفلام الكوميدية الناجحة جدًا، ثم يتزوج لينجب ثلاثة أبناء منضمين إلى الوسط الفنى أيضًا مثل "المخرج عادل عوض، الممثل علاء عوض، شقيقهم الثالث عاطف عوض"، ويستمر محمد عوض على هذا المنوال من العطاء الفنى الزاخر، ليرحل عن عالمنا فى 27 فبراير عام 1997 عن عمر يناهز 65 عامًا، ليترك بصمة حزينة فى السينما والدراما المصرية ونفوس محبيه .
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