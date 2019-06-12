شكرا لقرائتكم خبر عن عطية أمين مخرجًا لـ"دماء على أبواب الموساد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد المخرج عطية أمين على إخراج المسلسل الدرامى "دماء على أبواب الموساد" لمؤلفه الدكتور يوسف حسن يوسف، وجمعت جلسات عمل بينهما لاختيار باقى فريق المسلسل. جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج عطية أمين هو "مسلسل نصيبى" وقسمتك، أما آخر أعمال الكاتب يوسف حسن يوسف مسلسل "منطقة محرمة". عطية أمين تخرج فى المعهد العالى للسينما قسم الرسوم المتحركة، بدأ حياته المهنية بتصميم التترات والمؤثرات والخدع البصرية فى عدد من كبير من الأفلام والمسلسلات، وكانت أول أعماله هو فيلم "المعدّية" عام 2014، وأول أعماله التليفزيونية هو مسلسل "نصيبى وقسمتك" عام 2016.

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