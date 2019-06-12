شكرا لقرائتكم خبر عن +18 للكبار فقط.. كوينتن ترانتينو يضيف الدموية للجزء الجديد من Star Trek والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المخرج العالمى كوينتن ترانتينو، قرر إضافة الكثير من الدماء التى اشتهر بها فى أفلامه فى الجزء الجديد من فيلم Star Trek الذى قرر أن يخوض تجربة إخراجه بعد اقتراب طرح فيلمه الجديد Once Upon a Time In Hollywood.
وانتشرت بعض التقارير الأجنبية التى أكدت قبول ترانتينو إخراج الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة، ونيته فى إضافة الكثير من الدموية ومشاهد الأكشن فى الجزء الجديد ما رفع احتمالية تصنيفه للكبار فقط فى دور العرض العالمية.
وشهد الجزء الأخير من السلسلة الذى عرض فى 2013، تدخل قوة إرهابية خطيرة داخل الأسطول الفضائي وتتمكن من تدمير كل ما أمامها، وتترك العالم في كارثة حقيقية، وهنا ينبغي على طاقم سفينة الفضاء العودة إلى الوطن ومحاولة محاربة تلك القوة الخارقة، فيحاول كابتن (كيرك) أن يقود الفريق في حرب فضائية ضارية للسيطرة على سلاح دمار شامل يتحكم به رجل واحد، وسيكون عليه التضحية بعائلته وفريقه لإنقاذ العالم.
وعلى سياق آخر نجح فيلم ترانتينو الجديد Once Upon a Time in Hollywood، فى حصد تقييم 10/10 عبر موقع IMDB الشهير، وهى المرة الأولى فى تاريخ الموقع التى يمنح فيها التقييم الكامل لأحد الأعمال السينمائية أو الدرامية، بعد توصيه من رجل الأعمال كول نيدام مؤسس الموقع.
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