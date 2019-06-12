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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
التهم حريق كبير شقة الفنان طه خليفة، زوج الفنانة ريم أحمد، في منطقة جسر السويس بمصر الجديدة، بعد سرقتها ثاني أيام العيد.
وقالت الفنانة والإعلامية ريم أحمد إن شبهة جنائية وراء حريق شقة زوجها الفنان طه خليفة.
وأضافت ريم، في تصريحات لـ"الخليج 365" أن حريق شب بالعمارة التي بها شقة زوجها والتهم دورا بالكامل، مضيفة أن هذه الشقة ليست منزليهما الأساسي.
واوضحت أن الشقة تعرضت للسرقة في ثاني أيام العيد، وتابعت: ثم فوجئنا بالحريق، والحمد لله لم نكن بداخلها، فنحن نتردد عليها من حين لآخر".
ولفتت إلى أن ضباط المباحث يجرون تحرياتهم الآن للوقوف على أسباب الحادث، مشيرة إلى أن لديها إحساس بأن من سرق الشقة هو من تسبب في إحراقها.
وعلق خليفة: "بعد ما البيت (شقة جسر السويس) اتسرقت تاني يوم العيد، تحصل حريقة تولع في دور بالكامل، اللهم لا اعتراض، الحمد لله إن محدش حصله حاجة"، فيما علقت ريم: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله إننا بخير".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سرقتها ثاني أيام العيد.. حريق يلتهم شقة ريم أحمد "ابنة ونيس الصغرى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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