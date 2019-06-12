بالفيديو| بهذه الطريقة.. رامز جلال يفزع بيومي فؤاد بكواليس "سبع البرمبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان رامز جلال مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء قيامه بتنفيذ مقلب كوميدي في الفنان بيومي فؤاد، وذلك بكواليس فيلم "سبع البرمبة".

وكشف الفيديو عن قيام رامز بمفاجئة بيومي بصوت "زمارة" مرتفع، مما أصابه بحالة من الفزع، وعلق رامز على الفيديو: " بيومي حتى آخر العمر".

يذكر أن رامز قام بتنفيذ عدد من المقالب بأبطال فيلمه، منهم أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد عبدالرحمن.

فيلم "سبع البرمبة" يشاركه في بطولته جميلة عوض ومحمد عبدالرحمن وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.