بعد ضرب مطار أبها.. أصالة تدعو للسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تدعو بها للشعب السعودي بعد الهجمات على مطار أبها.

وكتبت أصالة: " اللهم أحفظ أهلنا وأشف مرضاهم وصبّر قلوب ذويهم، في وطننا الحبيب السّعوديّه، كلّنا ندعو الله أنّ يحفظ بلاد الحرمين الشّريفين، فهي السند وهي الأهل وهي أمّ البلاد، بلادنا الحبيبة قلوبنا معك، وكلّنا دعاء للسعودية وأبها".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أعلن أن هجومًا إرهابيًا حوثيًا استهدف مطار أبها الدولي بالسعودية، مما أسفر عن إصابة 26 شخصا، جميعهم مدنيون، وقال المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "عند الساعة الثانية من صباح اليوم (الأربعاء) سقط مقذوف معادي (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".

واستطاعت قوات الأمن أن تُعيد الحركة في مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، إلى طبيعتها.