محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر النجم محمد هنيدي الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد كينج سايز، عبر صفحته على موقع "فيس بوك". وعلق هنيدى قائلا: "يلاه هعزم 100 واحد من اللي هيشيروا إعلان الفيلم على حضور الفيلم لما ينزل، فى حفلة خاصة بشرط يكونوا تحت الـ165 سم". Advertisements فيلم كينج سايز بطولته محمد هنيدي وتأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيرى ويقدم فيه هنيدى شخصية "عقلة الإصبع". ويعرض لمحمد هنيدي حاليًا مسرحية "3 أيام في الساحل" على مسرح كايرو شو بالتعاون مع المخرج والمنتج مجدي الهواري، وحقق من خلالها ردود فعل إيجابية ويشاركه بطولتها مجموعة من النجوم من أبرزهم مها أبو عوف وسامية الطرابلسي ومحمد محمود ومحمد ثروت وندى موسى.

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كانت هذه تفاصيل خبر هنيدي يعلن توزيع 100 دعوة مجانية لحضور فيلمه الجديد.. تعرف على الشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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