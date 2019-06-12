هل تفوز مصر بكأس الأمم الأفريقية.. نبيل الحلفاوي يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، ردًا على أحد متابعيه حول إمكانية فوز منتخب مصر بالبطولة الأفريقية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الكرة المصرية. '

وكتب الحلفاوي: "علميًا ومنطقيًا صعب، لكن أحيانا تجمع الإرادة والإصرار والتوفيق يمكن أن يتجاوز الحسابات المنطقية".

يُذكر أن كأس الأمم الأفريقية تنطلق يوم الجمعة 21 يونيو، بمباراة مصر وزيمباوي في العاشرة مساءً.