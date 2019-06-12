مصطفى بسيط يوجه رسالة لصُناع فيلم "الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان مصطفى بسيط نجم مسرح مصر عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يوجه بها رسالة لصناع فيلم "الممر".

وكتب بسيط: "الممر فيلم للتاريخ شكرًا الأستاذ العبقري شريف عرفة وتحية وتقدير للصديق النجم الكبير أحمد عز، على هذا الفيلم الرائع فيلم يستحق الفخر والمشاهدة، مبروك لكل صناع العمل وأصدقائي المشاركين فى هذه الملحمة، أمتعتمونا".

فيلم "الممر" تأليف وإخراج شريف عرفة، وكتب له الحوار الشاعر أمير طعيمة، وأبطاله أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق، أحمد فلوكس.