فيديو| "هيئة الترفيه السعودية" تعلق أنشطة ممثلة كويتية بالمملكة بعد دعمها لقطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن عبد الله مخارش، عضو هيئة الترفيه السعودية، عن تعليق جميع الأنشطة الفنية للفنانة الكويتية منى شداد، بسبب دعمها لقطر.

ونشر مخارش، عبر حسابه على تويتر، فيديو لشداد تدعم في قطر وتتحدث عن حبها للدوحة، وترتدي ملابس على صورة تميم بن حمد، أمير قطر.

وعلق قائلا: "تم تعليق أي نشاط فني لمنى شداد في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة العامة للترفيه، ومنع ظهورها في أي من قنواتنا التلفزيونية والإذاعية".

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وكتب في تغريدة أخرى: "كفاية استهتار فينا فتحنالكم قنواتنا ومنابرنا وبيوتنا لاتستغلوا طيبتنا وكرمنا.. نحن لا نمن على أحد، لكن وقت الجد احنا شعب قوي، ولن نسكت على من يسىء لولاة أمرنا وبلادنا".

وتسبب ذلك القرار في أن دخل هاشتاج "منى شداد" تريند تويتر في الخليج، ما بين مؤيد ومعارض لها، ووجهت رسائل لها عبر هاشتاجي وطني خط أحمر، ومنى شداد تسئ للسعودية.