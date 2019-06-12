تكريم جوليان مور في مهرجان كارلوفي فاري بدورته 54

أعلن مهرجان كارلوفى فارى عن منح الممثلة الأميركية جوليان مور الحائزة جائزة أوسكار أفضل ممثلة في عام 2015، على جائزة «كريستال جلوب». جائزة «كريستال جلوب». ويتم تكريم جوليان مور لمساهماتها الفنية الاستثنائية في السينما العالمية كما أعلن ييري بارتوسكا رئيس المهرجان التشيكى العريق. المهرجان يقام خلال الفترة بين 28 يونيو وحتى 6 يوليو بنسخته الـ54، وسيمنح أيضا تكريما للممثلة الأمريكية باتريسيا باركر.

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