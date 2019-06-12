تكريم جوليان مور في مهرجان كارلوفي فاري بدورته 54

أعلن مهرجان كارلوفى فارى عن منح الممثلة الأميركية جوليان مور الحائزة جائزة أوسكار أفضل ممثلة في عام 2015، علىجائزة «كريستال جلوب».
ويتم تكريم جوليان مور لمساهماتها الفنية الاستثنائية في السينما العالمية
المهرجان يقام خلال الفترة بين 28 يونيو وحتى 6 يوليو بنسخته الـ54، وسيمنح أيضا تكريما للممثلة الأمريكية باتريسيا باركر.
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