نشر الفنان أمير كرارة صور جديدة من كواليس تصوير إعلان جديد لإحدى شركات الاتصالات وهو يؤدي أغنية جديدة لمساندة منتخب مصر الذي يشارك في بطولة أمم أفريقيا 2019". في بطولة أمم أفريقيا 2019". يذكر أن أمير كرارة يعرض له فيلم كازابلانكا فى دور السينما، ويتصدر إيرادات سباق الأفلام. ومن المقرر أن يسافر أمير كرارة إلى دبي، الخميس، يصاحبه الفنان إياد نصار والمخرج بيتر ميمي والمنتج يوسف الطاهر؛ لحضور عرض خاص مع الجمهور الإماراتي، والاحتفال بالنجاح الساحق الذي حققه العمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أمير كرارة يروج لإعلانه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.