شاهد.. جيهان خليل بإحدي شواطئ إسطنبول

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "الإنستجرام" صورة لها أثناء قضائها إجازتها الصيفية في دولة تركيا. تركيا. وظهرت جيهان بالصورة وهي متواجدة بإحدي شواطئ إسطنبول بإطلالة صيفية نالت إعجاب متابعيها. يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبدالرحمن أبو زهرة وغيرهم.





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