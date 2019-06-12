تطورات الحالة الصحية للفنان عزت أبوعوف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية مها أبو عوف، تطورات الحالة الصحية لشقيقها الفنان عزت أبو عوف، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها قبل أيام ونقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.

مها أبو عوف، قالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، إن صحته شهدت تحسنًا طفيفًا، وبدأ يستجيب للعلاج حاليًا.

وأضافت، أن شقيقها ممنوع عنه الزيارة حاليًا لأنه تحت تأثير البينج ولم يفق بعد، موضحة أنه كان مدركًا لمن حوله بشكل طبيعي، ولكنه لا يزال غير قادر على الحديث.

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وكانت مها قد كشفت مؤخرًا أن شقيقها يعاني من مشاكل في القلب والكبد، وطالبت جمهوره بالدعاء له حتى يتجاوز هذه الأزمة.

يذكر أن الفنان المصري عزت أبو عوف، كان قد خضع لعملية جراحية قبل سنوات وذلك لتركيب دعامتين في القلب.

من الناحية الفنية، يشارك الفنان عزت أبو عوف، في فيلم “كل سنة وأنت طيب”، مع الفنان تامر حسني،

وكان آخر ظهور له في إعلان “جمع حبايبك”، مع الفنان عمرو دياب، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن الذين عملوا مع “الهضبة” في أعمال سابقة.