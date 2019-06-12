بالصور- هاني العمري يشعل حفل طلاب راهبات الورديّة

Jun 12, 2019 أحيا الفنان هاني العمري يوم الجمعة في 31 أيار 2019 حفلاً غنائياً في مطعم ” السراي ” ساحل علما وذلك بمناسبة إنتهاء العام الدراسي لمدرسة راهبات الورديّة . وأشعل العمري أجواء الحفل مع الطلاب وأهاليهم والأساتذة على أنغام أجمل أغانيه من أرشيفه المميّز كما لاقت أغنيته الجديدة ” مسكون ” تفاعلاً كبيراً بين الحاضرين . على صعيد آخر ، يتوجّه هاني العمري إلى الأردن لإحياء حفلتين في مدينة الفحيص يومي الخميس والجمعة 13 – 14 حزيران وذلك بعد إطلاقه أغنيته ” مسكون ” شهر نيسان الماضي من إنتاج شركة Madanat Production .







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