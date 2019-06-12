عابد فهد بعد منع ظهوره في وسائل الإعلام: أطالب بتوضيح السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صرّحت مصادر إعلامية أن كل ما يثار حول منع النجمة السّورية أمل عرفة عن الإعلام الرّسمي كاذب جملة وتفصيلاً، وأنّ الدولة بسياستها الإعلامية لا تحاسب أفرادًا بعينهم وتلاحقهم على ما يكتبونه على صفحاتهم الشخصية على "فيسبوك".

هذه التصريحات، تقابلها معلومات من مجموعة كبيرة من موظفي التلفزيون الذين أكدوا أنّ الأمر لا يحتاج سوى جردة بسيطة لما تقدّمه الشاشة السّورية الرسمية، لنكتشف أنّ هذه التعليمات موجودة بالفعل.

وما تفكر به حاليًا أمل عرفة هو قرّار اعتزالها وطلاق المهنة، وربما البحث عن مصدر رزق في مهنة أخرى.

لكن الأمر لم يقتصر على الفنانة أمل عرفة فقط بل أعادت حادثتها إلى أذهان الناس ما حصل مع النجم عابد فهد قبيل رمضان بأسابيع، عندما بثّت إذاعة "صوت الشباب" برومو للقاء طويل معه ضمن برنامج "مع الكبار"، ومن ثم ألغيت الحلقة من دون أي توضيح حينها، فُهم أنّ ما يتم تداوله عن منع عابد فهد على شاشات بلاده أمر واقع يومها.

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اليوم مع إعادة تدوير الخبر الجائر بحقّه، يقول فهد في حديثه مع إحدى الصحف: "لا أعرف ما هو السّبب الذي يدفع الإعلام الرسمي لاستبعادي عن محطّاته... لكي أتمكّن من التصريح عن الموضوع يجب أن أعرف كل المعطيات. كلّ ما يمكنني قوله الآن، هو في مصاف الأمنيات بأن يتم توضيح السّبب بشفافية وشرح الحالة التي أفضت إلى إعطاء تعليمات بمنع ظهوري على شاشات ومنابر بلادي".

وختم كلامه مشددًا على أنّه "نحن الآن في مرحلة جديدة تفرض أن تكون الرؤية بعين النجاح فقط!".

أما الفنان عباس النوري فقد تم منعه أيضًا بعد تصريحه المشهور بحق القائد التاريخي "صلاح الدين الأيوبي"، حيث وصفه بالـ"كذبة الكبيرة"؛ ما دفع المسؤولين عن الهيئة للتوجيه الشفوي بمنعه من الظهور، والذي يعتبر بمثابة قرار إداري في الهيئة.