الان تتابع أهالي القصيم يطيرون بتذاكر حفل الفنانين محمد عبده و خالد عبد الرحمن في عشرين دقيقة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
في سابقة هي الأولى بين جمهور القصيم ،شهد اليوم منافسة كبيرة بين الأهالي على شراء تذاكر حفل غناء الفنانين الكبيرين ،فنان العرب محمد عبده و الفنان الكبير خالد عبد الرحمن.
وسجل التاريخ الفني للمرة الأولى في المملكة، نفاذ كامل تذاكر حفل الفنانين الكبيرين في القصيم خلال 21دقيقة من فتح شباك التذاكر.
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