أهالي القصيم يطيرون بتذاكر حفل الفنانين محمد عبده و خالد عبد الرحمن في عشرين دقيقة

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

في سابقة هي الأولى بين جمهور القصيم ،شهد اليوم منافسة كبيرة بين الأهالي على شراء تذاكر حفل غناء الفنانين الكبيرين ،فنان العرب محمد عبده و الفنان الكبير خالد عبد الرحمن.

وسجل التاريخ الفني للمرة الأولى في المملكة، نفاذ كامل تذاكر حفل الفنانين الكبيرين في القصيم خلال 21دقيقة من فتح شباك التذاكر.