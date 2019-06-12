شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركتها فى المسلسل السعودى..هبة حسن:كنت أبحث عن الأمان فى" ابن أصول " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعربت الفنانة الشابة هبة حسن عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها عن دورها في مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وآيتن عامر، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، والذى تم عرضه فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا وظهرت من خلاله بشخصية "زينة" الفتاة الرقيقة التي يتوفي والدها تاجر الذهب، ويتركها وحيدة، فتضطر زينة أن تذهب مكان أبيها بمحل الذهب، وتتولي إدارته للحفاظ على ميراثها.

وقالت حسن لـ"الخليج 365"، شخصية زينة تتميز بالطيبة وقلة خبرتها في الحياة، وهو ما يجعلها مطمعا للآخرين مضيفة أنها كانت تبحث عن الأمان مع شخص تطمئن له كى يدير لها محل المجوهرات ليسوق لها القدر "شريف" الفنان إسلام إبراهيم الشخص الذي يتميز بالأمانة والطيبة والإخلاص تنشأ بينه و"زينة" قصة حب خلال أحداث المسلسل.

من ناحية أخرى انتهت هبة حسن من تصوير دورها في المسلسل المصري السعودي " بيوتى سنتر" والذي يشارك فيه مجموعة من الفنانين من مختلف الدول العربية تأليف ورشة كتابة مصرية سعودية مكونة من أمين جمال وإبراهيم ربيع وعلاء حمزة وفاروق الشعيبي ومن إخراج تامر بسيوني والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عدد على القنوات الفضائية في مصر والوطن العربي . Advertisements

وتدور أحداث العمل داخل مركز من أهم مراكز التجميل في الشرق الأوسط في إطار حلقات منفصلة متصل وتناقش كل حلقة قضية جديدة بشكل كوميدي من خلال انتشار فكرة عمليات التجميل وما قد ينتج عنها من آثار سلبية. وتجسد "هبة" في أحداث المسلسل دور "شيرين" دكتورة تجميل في المركز وترتبط بعلاقة عاطفية بزميلها الذي يلعب دوره الفنان أحمد شعيب المتزوج وتحاول طوال أحداث المسلسل أن تحرك مشاعره ناحيتها، حتى ينفصل عن زوجته ويحاول التقرب منها بعدما لمس إعجابها به وذلك في إطار كوميدي .

هبة حسن وحمادة هلال فى مسلسل ابن اصول

ويشارك في العمل الفنانون حمادة بركات وأميرة الشريف وسامية الطرابلسي وأحمد شعيب وفصيل العمري وسارة العلي وميلا الزهراني وجويس جودة وسارة نخلة ويسرا المسعودي وكنزة هلا.

يذكر أن هبة شاركت في أعمال تلفزيونية مهمة مثل "للثروة حسابات أخرى" و" شرف فتح الباب" و"ماتخافوش" و"أنا وبابا وماما" و"كلبش" .