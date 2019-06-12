شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن تفاصيل الدورة الـ34 لمهرجان جرش للثقافة والفنون.. الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد إدارة اللجنة العليا لـ مهرجان جرش للثقافة والفنون مؤتمرًا صحفيًا يوم الاثنين المقبل، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 34، المقرر انطلاقها خلال شهر يوليو المقبل.

يقام المؤتمر بحضور عدد كبير من القائمين على المهرجان منهم المدير التنفيذى لمهرجان جرش أيمن سماوى، ومدير المكتب الإعلامى للمهرجان غازى بنى نصر، وذلك داخل فندق الميلينيوم الشميساني بالمملكة الأردنية، في الساعة الـ 12 ظهرًا.

ويشارك فى فعاليات الدورة الـ 34 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، عدد كبير من نجوم الأغنية بالوطن العربى، منهم الكينج محمد منير من مصر، ومن لبنان نانسى عجرم ووائل جسار ومارسيل خليفة، ومن تونس لطفى بوشناق، ويحيى حفل انطلاق فعاليات المهرجان النجم الأردنى عمر عبد اللات.