شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين مهنئًا هنيدى على فيلمه الجديد" كينج سايز": مبروك يا جامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان آسر ياسين على تهنئة النجم محمد هنيدى، على فيلمه الجديد " كينج سيز"، المقرر طرحه فى عيد الأضحى.

ونشر آسر ياسين، برومو فيلم " كينج سايز"، عبر حسابه على تويتر، وكتب عليه قائلاً: "مبروك يا جامد".



اسر ياسين

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وطرح النجم محمد هنيدى، البرومو الأول لفيلمه الجديد "كينج سايز"، عبر حسابه على تويتر ويجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، وغرد هنيدى قائلا: "توكلنا علي الله.. الإعلان الأول لفيلم كينج سايز.. عن عقلة الأصبع".

وبدأ النجم محمد هنيدى تصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "كينج سايز" الذي ينافس فى موسم عيد الأضحى المقبل حيث صور يوم واحد فقط من أحداث العمل ويجسد فيه نجم الكوميديا شخصية "عقلة الإصبع"، باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس، تحت إشراف شركات عالمية، وهو من تأليف عمرطاهر، ومن المقرر الكشف عن أبطال الفيلم خلال الأيام المقبلة .

يذكر أن النجم محمد هنيدى يواصل عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل"، التى شهدت مؤخرا إقبالاً جماهيرياً على مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر، ويواصل هنيدى عرض المسرحية حتى يوم 15 من الشهر الجارى.

ويشارك فى بطولة العرض المسرحى بجانب محمد هنيدى، الفنان محمد محمود، أحمد فتحى، وندا موسى، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسى، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، من تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدى الهوارى.