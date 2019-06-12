شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يستعيد حسابه على "انستجرام" بعد سرقته.. ويعلق: ناس مريضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان كريم عبد العزيز حسابه على انستجرام، بعد سرقته، ونشر صورة من كواليس فيلم "الفيل الأزرق 2" وعلق على الصورة: "أول صورة بعد سرقة الأكاونت بتاعى من ناس والله مش عارف بتعمل كده ليه، ناس مريضة، صورة من الفيل الأزرق 2، عيد الأضحى 2019، يا رب يعجبكم".



كريم عبد العزيز

وتعرض الفنان كريم عبدالعزيز لسرقة حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور "انستجرام"، قبل أن يستعيده النجم الكبير منذ ساعات قليلة.

تصدر فيلم "الفيل الأزرق 2" محركات البحث على جوجل وتريند تويتر بعد ساعات من إصدار أول برومو للعمل المقرر طرحه بالسينمات فى عيد الأضحى المقبل.

وتجاوز برومو الفيلم 4.5 مليون مشاهدة بعد طرحه أمس الثلاثاء، ونال البرومو الرسمى إشادات من قبل الجمهور الذين ينتظرون الفيلم بفارغ الصبر.

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الفيلم يجمع عدد كبير من نجوم الفن ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم ظافر العابدين وإياد نصار والاعلامية اسما شريف منير، وأحمد خالد صالح وغيرهم، كما يعد الفيلم استثماراً لنجاح الجزء الأول، عن رواية بنفس السم للكاتب أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار للجزئين .

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم طرح بالسينمات عام 2014، وحقق نجاحًا كبيرًا ظهر في شباك التذاكر حيث تخطت إيرادات الفيلم الـ30 مليون جنيه، وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، ونيلي كريم، وخالد الصاوي، ومحمد ممدوح، ولبلبة، وشيرين رضا.

أما الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".