شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ويل سميث وزوجته فى نزهة رومانسية تنفى من جديد شائعة اضطراب زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من مرور 22 عاما علي زواجهما، إلا أن النجم العالمي ويل سميث و زوجته جادا بينكت سميث ما زالا يعيشان قصة حب قوية تظهر مع كل ظهور لهما، وتنفي الشائعات التي تتردد حول انفصالهما.

التقطت عدسات " البابارتزي " للزوجين " ويل و جادا " خلال تجولهما معا في نوبو ماليبو بعد قضاء سهرة رومانسية ، فظهرت جادا البالغة من العمر ( 47 عام ) مرتديه ملابس ذات تصميم مميز أبرزت رشاقة جسدها .

يذكر أن خلال الفترة الماضية احاطت الشائعات النجم العالمي ويل سميث و زوجته حيث تداول زواج الثنائي علي المحك و هما في طريقهما للانفصال.



خلال تجولهما (1)

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خلال تجولهما (2)



خلال تجولهما (3)



خلال تجولهما (4)



ويل سميث (1)