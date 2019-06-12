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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ويل سميث وزوجته فى نزهة رومانسية تنفى من جديد شائعة اضطراب زواجهما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من مرور 22 عاما علي زواجهما، إلا أن النجم العالمي ويل سميث و زوجته جادا بينكت سميث ما زالا يعيشان قصة حب قوية تظهر مع كل ظهور لهما، وتنفي الشائعات التي تتردد حول انفصالهما.
التقطت عدسات " البابارتزي " للزوجين " ويل و جادا " خلال تجولهما معا في نوبو ماليبو بعد قضاء سهرة رومانسية ، فظهرت جادا البالغة من العمر ( 47 عام ) مرتديه ملابس ذات تصميم مميز أبرزت رشاقة جسدها .
يذكر أن خلال الفترة الماضية احاطت الشائعات النجم العالمي ويل سميث و زوجته حيث تداول زواج الثنائي علي المحك و هما في طريقهما للانفصال.
خلال تجولهما (1)
خلال تجولهما (2)
خلال تجولهما (3)
خلال تجولهما (4)
ويل سميث (1)
ويل سميث (2)
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