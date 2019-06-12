وائل كفوري يُعلن عن اسم أغنيته الجديدة وهذه التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: يترقب الجمهور ومحبو النجم اللبناني وائل كفوري طرح أغنيته الجديدة.

وأعلن وائل كفوري رسميًا عن اسم الأغنية، وهو “استشبهت فيكي”. ونشر وائل صورة ترويجية من استوديو التسجيل ظهر فيها وهو يداعب فيها شعر سيدة لم يظهر وجهها.

ينتظر جمهور النجم اللبناني وائل كفوري أغنيته الجديدة والمقرر طرحها بعد فترة عيد الفطر المبارك بفارغ الصبر.

ويتعاون وائل في أغنية “استشبهت فيكي” مع الشاعر منير بو عساف، الملحن هشام بولس والموزع الموسيقي داني حلو وهو نفس فريق العمل الذي لطالما حقق معه نجاحات مميّزة على الساحة الغنائية اللبنانية والعربية.

ومن المقرر إطلاق الأغنية خلال الأيام المقبلة عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناة وائل كفوري على موقع “يوتيوب” الشهير.