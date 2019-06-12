رولا حمادة إلى وزير التربية: “يا شهيب اعطِ الترشيحات”

متابعة بتجــــــــــرد: توجّهت الممثلة رولا حمادة برسالةٍ من القلب إلى وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب على خلفية عدم إعطاء بعض طلاب المدارس الخاصة أوراق ترشيحاتهم للامتحانات الرسمية بسبب تخّلف مدارسهم عن تقديم أوراقهم في المهلة المحدّدة.

وفي التفاصيل، فقد غرّدت رولا حمادة قائلةً “معالي الوزير : انو شو ذنب التلاميذ اذا مدارسهم ما قدمولن اوراقن لتقديم الشهادة الرسمية بالوقت المحدد؟ بروح تعبهم وتعب اهلهم عالفاضي كل السنة؟وبتنتزع صيفيتهم لأنو مضطرين يدرسوا للدورة التانية؟”.

واضافت رولا حمادة: “فكر فيهم كأب مش كوزير، حاسب المدارس وما تخليها تطلع براس التلاميذ.. يا شهيب اعط الترشيحات”.