سامي كلارك خضع لعمليّة “القلب المفتوح”

متابعة بتجـــــــــــرد: خضع الفنان سامي كلارك قبل أيام لعمليّة “القلب المفتوح” في مستشفى الروم، وترافق الأمر مع غيابه عن مواقع التواصل الإجتماعي الأمر الّذي أقلق محبّيه. وقد طمأنت الفنانة ساندرا كلالك، إبنة سامي كلارك، المحبّين والأصدقاء بنجاح العمليّة الّتي خضع لها والدها بالقول “الحمدلله على سلامتك يا أحلى بيّ بالعالم سامي كلارك. حبّينا نطمّن الجميع انو نجحت عملية القلب المفتوح”.

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