ابنة آرنولد تدخل القفص الذهبي مع ممثل شهير

متابعة بتجـــــــــرد: انتشرت مجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حفل زفاف الممثل العالمي كريس برات من الشابة كاثرين ابنة النجم آرنولد شوارزينغير.

وبالرغم من سرية الزفاف وخصوصيته، استطاع مصورو الباباراتزي من التقاط بعض الصور للحفل الذي جرى في “سان يسيدرو” بالمكسيك.

والجدير ذكره، أن الزواج جرى بعد 5 أشهر على خطوبة برات على كاثرين في كانون الثاني الماضي.